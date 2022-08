Spînu: „Din calculele noastre, aproximativ 80% dintre toți consumatorii vor primi compensații”

14:50

Circa 8 mii de elevi din familiile social-vulnerabile din Chișinău vor primi un ajutor material unic în valoare de 700 de lei pentru a se pregăti de noul an școlar 2022-2023. Potrivit Primăriei Chișinău, banii vor fi acordați în două tranșe. Potrivit municipalității, la prima etapă vor beneficia de ajutorul enunțat 6423 de copii, în […] The post Elevii din familiile social-vulnerabile din Chișinău vor primi un ajutor unic pentru a se pregăti de noul an școlar appeared first on NewsMaker.