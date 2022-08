Maia Sandu a discutat cu Camera de Comerț și Industrie despre problemele din sectorul economic

15:20

Opt oameni au fost uciși și patru au fost răniți în urma bombardamentelor rusești asupra orașului Toretsk, din estul Ucrainei, în regiunea Donețk, a declarat joi guvernatorul regional, transmite Digi24. Obuzul a lovit o stație de transport public unde oamenii s-au adunat, a scris guvernatorul Pavlo Kyrylenko pe Telegram. Printre răniți se numără și trei copii, a spus el. ️Governor: Russian shelling hits bus stop in Donetsk Oblast, killing at least eight people. • Donetsk Oblast Governor Pavlo K...