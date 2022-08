Distincții pentru membrii Selecționatei Naționale de Fotbal pe Plajă. Oleinicenco: Tot mai mulți copii vor să practice acest sport

12:20

Autoritățile Republicii Moldova nu exercită presiuni, condiționări sau măsuri unilaterale în privința regiunii transnistrene. Asigurarea vine din partea Biroului politici de reintegrare, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a declarat, într-un briefing, că „presiunile asupra Transnistriei" ar duce procesul de reglementare a diferendului transnistrean „într-o fundătură". „Autoritățile Republicii Moldova […]