Carburanții tot mai ieftini. ANRE anunță noile prețuri plafon la benzină și motorină

Compania SpaceX, deținută de cel mai bogat om din lume, miliardarul Elon Musk, a anunțat că sistemul Starlink, care oferă acces la internet de mare viteză, este disponibil acum și în R. Moldova. Starlink is now live in Moldova → https://t.co/slZbTmHdml — SpaceX (@SpaceX) August 3, 2022 Conectarea la internetul oferit de Starlink îi va costa pe moldoveni 16.530 de lei, iar prețul lunar al internetului va fi de 2.290 de lei. Pe 10 martie, Serviciul Starlink al companiei SpaceX a anunțat că va ofer...