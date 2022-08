Ciferele despre importul bunurilor combat retorica Tiraspolului ce invocă blocade economice

14:40

Șeful adjunct al Biroului de Reintegrare s-a adeverit a fi un susținător al principiului de federalizare și consideră că în Moldova acest termen are o conotație negativă pe nedrept. Mai mult ca atât, Nicolai Țveatcov se arată convins că reintegrarea va fi realizată doar prin federalizare, cum va arăta acest model: o federalizare aprofundată sau […] The post Șeful adjunct al Biroului de Reintegrare, Nicolai Țveatcov, se arată convins ca reintegrarea poate fi doar prin federalizare appeared first on Zona de Securitate.