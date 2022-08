Revoltă în armata Rusiei. Putin nu mai are ce face

10:50

8000 de elevi din familiile social-vulnerabile din Chișinău, vor primi suma de 700 lei, ajutor pentru noul an școlar. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei Ion Ceban. Potrivit primarului, acțiunea are loc pentru al treilea an consecutiv. Programul de susținere financiară a familiilor defavorizate din Capitală, pentru școlarizarea a 8000 elevi, se […]