DOC Scrisoare către Mișustin pentru gaz mai ieftin. În Găgăuzia a început colectarea de semnături

17:50

Aflată într-o vizită de lucru la Criuleni, prim-ministra Natalia Gavrilița a mers la cel mai mare parc fotovoltaic din Republica Moldova, cu o capacitate de 2,8 MW. Parcul, cu o suprafață de 8 hectare, are instalate 7 400 de panouri fotovoltaice și 16 invertoare. Potrivit unui comunicat al Guvernului, parcul poate aduce anual, în bugetul […] The post Gavrilița a vizitat cel mai mare parc fotovoltaic din Moldova: Guvernul este în plină pregătire pentru iarnă appeared first on NewsMaker.