O tânără din Moldova a fost reținută în Polonia. Se dădea drept angajată a unei fundații de caritate

17:10

În Republica Moldova a fost confirmată varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că a recepționat rezultatele probelor expediate la Institutul de virusologie din Berlin Charité, Germania, în scopul monitorizării eficiente a circulației tulpinilor de SARS-CoV-2 pe teritoriul Republicii Moldova, prin metode de biologie moleculară și secvențiere. Conform rezultatelor, în […] The post În Republica Moldova a fost confirmată varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 appeared first on NewsMaker.