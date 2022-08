Dorin Damir deține un apartament de 65 de metri pătrați într-un cartier de lux din orașul Antibes

11:10

Opt mii de copii din capitală vor beneficia de ajutoare pentru pregătirea către noul an școlar Primăria Municipiului Chișinău informează că 8000 de elevi din familii social-vulnerabile din Chișinău, vor primi câte 700 de lei, în scopul pregătirii pentru noul an școlar 2022-2023. Acțiunea de susținere financiară a familiilor defavorizate din capitală, în preajma noului an de studii este una tradițională și va fi realizată în două tranșe. La prima etapă vor beneficia de ajutorul enunțat 6423 de co...