Expert de la Chișinău: Gazprom nu va sista livrările de gaz către R. Moldova

România nu va abandona Republica Moldova și va continua să o sprijine pentru a depăși cât mai rapid crizele cu care se confruntă din cauza războiului din Ucraina. Asigurările au venit din partea președintelui Klaus Iohannis după întrevederea cu Maia Sandu, omologul său de la Chișinău. Președintele României a salutat obținerea de către Republica Moldova a statutului de candidat la aderare, subliniind că aceasta este „o reușită pentru care și România a luptat”. „Vă asigur, doamnă Președinte, că România va continua să sprijine Republica Moldova prin toate pârghiile de care dispune”, a mai subliniat Klaus Iohannis. Totodată, Klaus Iohannis a mai vorbit și despre subiectul securității energetice a Republicii Moldova și a promis că va ajuta Chișinăul să depășească dificultățile în acest sens. „După cum cunoașteți, Republica Moldova este deosebit de vulnerabilă în acest domeniu, iar populația resimte deja șocurile creșterilor masive ale prețurilor la gaze naturale și energie electrică. Am trecut în revistă evoluțiile pe acest subiect și opțiunile de sprijin în plan bilateral. În context, am discutat despre rolul foarte important și potențialul gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău ca element esențial în arhitectura de securitate energetică a Republicii Moldova. În acest cadru, pe lângă conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de energie electrică, în martie, interconectarea rețelelor de energie electrică din România și Republica Moldova are o relevanță strategică evidentă și am convenit să facem pași decisivi în această direcție. (...) Vă asigur că România va continua să se implice în acordarea și mobilizarea de asistență concretă în beneficiul Republicii Moldova. Urmărim ca Republica Moldova să poată depăși cât mai rapid crizele multiple cu care se confruntă și să transpună în practică în mod eficient reformele ambițioase asumate de autoritățile de la Chișinău”, a declarat președintele României. La rândul său, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a mulțumit României pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului și la bine și la greu. Totodată, ea a remarcat că autoritățile de la Chișinău își doresc să cumpere gaz din România. „Apreciem rolul României care, alături de Germania și Franța, a co-fondat Platforma de Sprijin pentru Moldova, în cadrul căreia partenerii noștri de dezvoltare din toată lumea ne oferă sprijin țintit pentru problemele cu care ne confruntăm. Dar situația ne cere să acționăm cu urgență maximă și să căutăm soluții alternative pentru a păstra stabilitatea țării și a trece cu bine de iarnă. Moldova are nevoie de soluții pentru securitatea energetică acum! Vrem să cumpărăm gaze din România și este important ca acest lucru să fie posibil cât de curând. Acest lucru este critic pentru a ne asigura că oamenii noștri nu vor îngheța la iarnă și pentru a menține stabilitatea socială în R. Moldova”, a spus Maia Sandu. Potrivit acesteia, cetățenii Republicii plătesc cel mai mare preț raportat la venit pentru energie din toată Europa, subliniind că „pentru gaz plătim deja un preț dublu față de cel pe care îl plătesc consumatorii din România”. Maia Sandu a mai menționat că Republica Moldova reprezintă după Ucraina cel mai afectat stat de războiul care a destabilizat piața energetică, iar inflația record afectează capacitatea de cumpărare a cetățenilor. Totodată, a mai adăugat șefa statului, mulți producători nu își mai pot vinde produsele pe piețele din est, ceea ce pune o mare presiune. Amintim că aceasta este prima întrevedere bilaterală a celor doi șefi de stat după decizia istorică a Consiliului European de a acorda Republicii Moldova statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Articolul Klaus Iohannis, după întrevederea cu Maia Sandu: România nu va abandona R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.