Dosarul mitei de jumătate de milion de lei, cerută de un ofițer de poliție și complicii săi pentru rezolvarea unui dosar, a fost transmis în judecată

O viceprimară din Orhei a înaintat cerere de demise. Este vorba de Anastasia Țurcan. Cererea de demise i-a fost aprobată în ședința Consiliului Municipal Orhei de săptămâna trecută, dar demnitara își va exercita atribuțiile până pe 29 iulie.Anastasia Țurcan a exercitat funcția de contabilă-șefă în cadrul Primăriei Orhei, până la alegerile locale din 2019, iar ...