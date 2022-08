Reporter, Новости Canal 2, 3 Августа 2022 – 17:00

16:00

Cel mai mare parc fotovoltaic din ţară, care şi-a început activitatea acum jumătate de an la Criuleni, produce energie electrică la capacitate maximă. Curentul e vândut celui mai mare distribuitor, Premier Energy, cu 88 de bani per kilowat-oră. La sfârşitul acestui an, un consiliu de administraţie, creat de Consiliul raional Criuleni, va totaliza veniturile obţinute […]