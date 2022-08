Peskov: Kremlinul este dispus să negocieze o soluţie „paşnică” la conflictul din Ucraina, dar în propriile sale condiţii

13:00

8000 de elevi din familiile social-vulnerabile din Chișinău vor primi suma de 700 lei, ajutor pentru noul an școlar. Acțiunea are loc al treilea an consecutiv, informează municipalitatea. Direcția generală asistență socială și sănătate a Primăriei Chișinău a întocmit și a înaintat spre achitare listele de plată a titularilor de …