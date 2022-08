Trump a criticat vizita lui Pelosi în Taiwan

12:00

8000 de elevi din familiile social-vulnerabile din Chișinău vor primi suma de 700 lei, ajutor pentru noul an școlar.Despre acest lucru a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban, menționînd că acțiunea are loc al treilea an consecutiv, transmite Noi.md.Potrivit lui, Direcția generală asistență socială și sănătate a Primăriei Chișinău a întocmit și a înaintat spre achitare listele d