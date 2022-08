Imagini șocante! Un șofer a intrat cu viteză pe trotuar, s-a trântit în perete și a fost la un pas să strivească un pieton (Video)

10:40

Când vine vorba despre slăbit, principalii nutrienti care trebuie limitați sunt carbohidrații, amidonul, făinoasele. Deși au doar 4 calorii per gram (față de grăsime care are 9 calorii per gram), carbohidrații cresc glicemia în sânge și stimulează secreția de insulină – principalul hormon de îngrășare al organismului, susține medicul nutriționist Mihaela Bilic într-o postare pe […] Articolul Nutriționist: Ce înseamnă o farfurie ideală și una de slăbit? apare prima dată în ea.md.