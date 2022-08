Primăria Soroca: Încep lucrările de construcție și amenajare a parcului de pe str. V. Stroescu

12:00

Primăria municipiului Chișinău informează că Proiectul municipal Troleibuzul Turistic „Chișinău Sightseeing” a împlinit un an de activitate. În perioada de referință, 01.08.2021-31.07.2022, au fost organizate peste 430 de curse, de care au beneficiat peste 10 000 de turiști, respectiv, au fost achiziționate contra cost circa 4000 de bilete (30 lei per persoană). 300 de curse […] Post-ul Proiectul municipal Troleibuzul Turistic „Chișinău Sightseeing” a împlinit un an de activitate: Peste 400 de curse și 10 000 de turiști! apare prima dată în Provincial.