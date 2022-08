NM Espresso: Despre cele mai rele scenarii privind furnizarea gazelor naturale, «minarea» spitalelor și reflecțiile despre «o frontieră comună cu Rusia»

08:20

«Scandalul internațional», Tauber și KirkorovIeri a avut loc ședința de judecată în care magistrații Curții de Apel au examinat recursul depus de avocații Marinei Tauber privind modificarea măsurii preventive.Înainte de aceasta, un grup de deputați — de la «Șor» și de la PCRM, inclusiv Vladimir Voronin — au expediat către CA o solicitare de eliberare a colegei lor sub propria garanție. Însă acest lucru nu a ajutat-o pe Tauber.Așa cum nu au ajutat nici cele câteva sute de protestatari care au fost aduși lângă sediul Curții de Apel cu microbuze