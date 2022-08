Rusia spune că este pregătită pentru ruperea completă a relațiilor diplomatice cu SUA

03:50

În fiecare an, fostul preşedinte al Statelor Unite Barack Obama îşi împărtăşeşte preferinţele muzicale cu cei celor 123 de milioane de abonaţi pe Twitter. Este de acum o tradiţie, în The post Barack Obama a publicat tradiţionalul playlist de vară – printre preferaţi găsim Beyoncé, Harry Styles, Prince, Springsteen, etc first appeared on NEXTA.