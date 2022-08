Noi drepturi pentru angajații din țările UE. Părinții cu copii mici pot cere program flexibil de lucru

21:20

Să-și țină capul când stă pe burtică, să poată urmări cu privirea, să-și ducă mâna la guriță, să apuce obiecte – acestea se numesc repere, indicatori care urmăresc dezvoltarea bebelușilor. Deși achiziția acestora variază în funcție de fiecare copil, lipsa unora poate semnala probleme medicale care au nevoie de o atenție specială, transmite totuldespremame.ro Până la vârsta de 1 an, un pui de om are parte de o dezvoltare copleșitoare. Practic, învață totul de la zero! De la cum să-și țină capul c...