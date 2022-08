Noi alerte cu bombă la capitală. Oamenii legii au fost avertizați prin email că șase locații ar fi minate | VIDEO

22:30

Muncește în calitate de specialist principal la Consiliul raional Orhei, iar în timpul său liber confecționează cutiuțe muzicale din materiale reciclabile. Marin Mihailov spune că nimic nu poate fi mai frumos decât darurile făcute cu propriile mâini în care pui suflet și sârguință. Cum i-a venit această idee și cât timp i-a furat confecționarea primei cutiuțe muzicale, dar și multe alte detalii, aflați, urmărind emisiunea "Moldova la Pachet" la TV6.Marin Mihailov are 33 de ani, este angajat în calitate de specialist principal, direcția Administrație Publică, Comunicare și Protocol la Consiliul Raional din orașul Orhei. Aici își petrece majoritatea timpului, uneori chiar și weekendul pentru că mai compensează și funcția de fotograf al instituției care acum este vacantă. Cu toate acestea, Marin găsește timp și pentru hobby confecționarea unor cutiuțe muzicale inedite, din materiale reciclabile.Marin Mihailov specialist principal la Consiliul Raional Orhei: „A fost un caz, că am făcut din crema de mâini a mamei o cutiuță muzicală, am văzut că i-a rămas puțin și i-am zis: Mama nu te supăra, dar am nevoie de cutie. I-am pus crema în alt incipient și am realizat o cutiuță muzicală.”Marin Mihailov spune că dintotdeauna a fost pasionat de lucrurile hande made. A absolvit colegiul pedagogic, iar înainte de a se angaja la Consiliul Raional Orhei a muncit în calitate de profesor la Centrul Tinerilor Naturaliști unde îi invăța pe discipoli să confecționeze diferite lucrări din materiale reciclabile. Totul se realizează la ochi, fără prea multă precizie.Marin Mihailov specialist principal la Consiliul Raional Orhei: „Henrry Ford nu era inginer, dar dacă îi arăta macheta el spunea că așa e bine sau nu este bine. Eu, la fel, nu sunt inginer, la arta plastică niciodată nu am putut picta, dar iată așa pe foaie, aici o farfurie am întors și am făcut linia. Singurul instrument profesional pe care îl folosesc este rigla, rigla simplă pe care toți copii o au la școală. Iată acesta este singurul intrument de precizie.”Ceea ce pentru el e hobby, pentru alții e dar de preț.Eugenia Morozan amică: „Recent, a fost ziua mea. Îmi doream demult o cutiuță muzicală și acest lucru a fost posibil datorită prietenului meu Marin Mihailov.”Întrebat cum i-a venit ideea de a crea cutiuțe muzicale, autorul acestora spune că a fost inspirat de statuia: ”Eu iubesc Orheiul”, din parcul Ivanos.Marin Mihailov specialist principal la Consiliul Raional Orhei: „Ideea cu eu iubesc Orheiul a venit odată cu renovarea parcului și îi aparține domnului Ilan Șor, cetățean de onoare, ex-primar al municipiului Orhei și actualmente deputat în parlament. Primele inimioare le-am dat domnului Șor căruia îi aparține ideea și care mi-a dat o motivație în plus pentru a promova orașul. Dacă ați observat eu în toate compozițiile pun inimioare care reprezintă inima Orheiului.”Marin Mihailov are în palmaresul său deja zeci de cutiuțe muzicale confecționate și spune că nu se oprește aici. El vrea să le vândă, iar banii acumulați să-i doneze în scop umanitar.