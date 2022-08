Drama culturistului: Sportivul a murit chiar de ziua sa de naștere

20:40

Italia nu va mai utiliza preţul european de referinţă la gaze în calculul facturilor Uniunea Europeană se confruntă cu ceaThe post Solidaritatea Europei este pusă sub semnul întrebării în acest an pe măsură ce Rusia a redus livrările de gaze spre continent. Care este avantajul Italiei? appeared first on Omniapres.