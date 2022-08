Vor rămâne sau nu judecătorii compromiși fără îndemnizații și pensie specială – Ce decizie a luat Parlamentul și ce spun experții

13:20

Inițiativa legislativă care vizează promovarea utilizării surselor regenerabile de energie a fost aprobată de Parlament, în prima lectură. PROIECTUL prevede simplificarea procedurii de racordare, instalare și punere în exploatare a centralelor fotovoltaice pentru consumatorii casnici. În particular, se propune reducerea, de la 30 la 10 zile calendaristice, a termenului de eliberare a avizului de racordare a instalațiilor ... Proceduri mai simple de instalare și exploatare a centralelor fotovoltaice – proiect aprobat în prima lectură The post Proceduri mai simple de instalare și exploatare a centralelor fotovoltaice – proiect aprobat în prima lectură appeared first on Politik.