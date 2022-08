USARB a semnat documentul de aderare la Digital Innovation Hub of Moldova, unicul hub de acest fel în țară

Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova), un proiect creat în decembrie 2021 de către ACETI, împreună cu un grup de companii IT regionale, naționale și internaționale, devine un mecanism important în procesul de transformare digitală a companiilor din nordul Republicii Moldova. La această familie mare a aderat și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți ai cărei studenți vor putea beneficia de servicii de expertiză, cercetare, formare în domeniul inovației și altele. Сообщение USARB a semnat documentul de aderare la Digital Innovation Hub of Moldova, unicul hub de acest fel în țară появились сначала на #diez.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de #diez