Noile tarife la gaze urmează să fie aprobate joi

13:10

Vacanțele din acest an bat la buzunar. Nisporenenii nu se avântă să-și planifice o vacanță pentru restul verii din cauza prețurilor ridicate, iar dacă și-au planificat-o, deja s-a anulat. Astfel, au decis să rămână acasă, cu familia. „ – Stăm acasă cu familia. Nu ne ducem nicăieri la odihnă. Am... The post Nisporenenii nu se avântă să-și planifice o vacanță. Prețurile ridicate îi țin acasă appeared first on Portal de știri.