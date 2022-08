Directoarea unei grădinițe din Chișinău, acuzată de presiuni în favoarea taxelor ilegale. Scrisoare de la o educatoare

11:20

Indiferent de suma sau scopul creditului, agricultorii sunt mereu în mișcare, deciziile sunt luate foarte rapid și, cu siguranță, în colaborare cu banca, aceștia apreciază mult viteza de luare a deciziei și simplitatea în procesul de lucru și în produsele creditare, susține Serghei Ceban, Șef Secție Microcreditare și Șef adjunct Direcție Retail, FinComBank, în interviul […] The post Serghei CEBAN: Elaborând o ofertă, ne gândim la persoana care stă în spatele cifrelor, la ce poate fi important pentru el și ce îi va aduce plus valoare din colaborarea noastră appeared first on NewsMaker.