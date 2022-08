Numărul persoanelor infectate cu COVID aproape că s-a dublat comparativ cu săptămâna precedentă

22:10

Republica Moldova a participat în premieră la Olimpiada Internațională de Lingvistică, care s-a desfășurat în acest an pe Isle of Man, fiind la cea de-a XI-a ediție. Alexandra Jelihovschi, elevă în clasa a XI-a la Liceul „Spiru Haret", a obținut o mențiune onorabilă și un premiu special pentru cea mai bună soluție pentru problema a patra, […]