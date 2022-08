Un analist militar explică de ce armele rusești funcționează bine doar pe hârtie: „Problema nu e cu echipamentele în sine”

13:00

Ivana Trump, prima soție a fostului președinte al SUA Donald Trump, a fost înmormântată lângă prima gaură a clubului național de golf Trump din New Jersey. Potrivit codului fiscal din New Jersey, terenul care este dedicat unui cimitir este scutit de toate taxele, ratele și evaluările. Conform codului, mormântul fostei soții a fostului președinte ar … Articolul Trump și-ar fi îngropat fosta soție pe terenul din golf din New Jeresey ca să scape de taxe apare prima dată în ZUGO.