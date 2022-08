Ultimul șef al KGB a murit; A predat SUA o schemă de interceptări telefonice din ambasada americană de la Moscova

12:40

Novak Djokovic nu renunță la “visul american”! Mesajul sârbului despre participarea la US Open Sârbul Novak Djokovic (35 de ani, locul 7 ATP) speră să poată participa la US Open 2022, ultimul turneu de Grand Slam al anului, programat în perioada 29 august - 11 septembrie, la New York. Organizatorii turneului US Open au precizat că respectă decizia luată de către autoritățile americane, care nu permit accesul în țară pentru persoanele nevaccinate împotriva noului coronavirus, așa cum este și cazu...