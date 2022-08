Rusia a aplicat sancțiuni față de 39 de britanici. Este vizat și un fost prim-ministru al țării

19:00

Premieră în canotajul academic moldovenesc. Ivan Corşunov și Alexandr Bulat au devenit primii după declararea independenții care au urcat pe podium la Campionatul Mondial Under 23, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Potrivit sursei, perechea de dublu vâsle s-a remarcat în orașul italian Varese. De asemenea, Nichita Naumciuc și Dmitrii Zincenco au ocupat locul 5 […]