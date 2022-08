Locuitorii din raioanele Ungheni, Comrat și Taraclia vor beneficia de consultații medicale gratuite

09:20

Vicepremierul pentru Infrastructură, Andrei Spânu, a spus, în contextul declarării unei noi perioade de stare de urgență în Republica Moldova, că situația aprovizionării cu gaze rămâne incertă, iar monopolistul rus „Gazprom" „devine un furnizor de gaze nu tocmai credibil, cu multe incertitudini". Spânu a spus că, în ciuda faptului că Moldova are un contract cu ...