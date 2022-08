Cum a reacționat o femeie sunată de soțul său, soldat rus luat prizonier în Ucraina: Vorbim după ora 21.00

08:40

Atât timp cât armata rusă este concentrată pe regiunea Donbas a Ucrainei, Republica Moldova nu este o prioritate pentru Moscova. O spune expertul Fundației Jamestown, Vladimir Socor, potrivit căruia acum vulnerabilitățile interne ale Republicii Moldova sunt mai periculoase decât cele externe. Potrivit analistului politic, fenomenul alertelor false cu bombă are...