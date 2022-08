Ce a făcut Guvernul de la Chișinău cu banii pe care Marea Britanie i-a confiscat de la Lulca Filat

08:00

Deputații vor examina, la ședința în plen de astăzi, propunerea Guvernului de a prelungi starea de urgență. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, în ședința de astăzi, suplimentul la ordinea de zi a ședințelor plenare din data de 28 și 29 iulie. Printre subiectele propuse suplimentar de comisiile permanente se numără proiectele de modificare a ... Parlamentul va examina, la ședința în plen de astăzi, propunerea Guvernului de a prelungi starea de urgență The post Parlamentul va examina, la ședința în plen de astăzi, propunerea Guvernului de a prelungi starea de urgență appeared first on Politik.