VIDEO Maia Sandu, mesaj pentru moldovenii din diasporă: „Veniți acasă, Republica Moldova se schimbă”

În a treia zi de căutări subacvatice, scafandrierii din raionul Ungheni au recuperat corpul adolescentei care s-a înecat în râul Prut în apropierea localității Petrești, scrie IPN. Salvatorii au fost alertați joi seara, pentru a recupera corpul neînsuflețit al unei minore în vârstă de 15 ani. Căutările, suspendate pe parcursul nopții, au fost reluate vineri