Ion Ceban: O nouă Școală de Arte la Vadul lui Vodă, inclusiv cu finanțarea din bugetul Primăriei Chișinău

16:20

Aprecierea puternică a dolarului în ultimele luni a șters miliarde de dolari din vânzările companiilor americane, provocând îngrijorări de cealaltă parte a Atlanticului, relatează Financial Times și Barrons. Pe lista companiilor care The post Aprecierea puternică a dolarului le provoacă dureri de cap marilor companii americane first appeared on NEXTA.