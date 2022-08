Slăbiți 5 kilograme într-o săptămână – reguli de urmat pentru a slăbi sănătos

09:50

În perioada 5-6 august 2022, în satul Lopatna, raionul Orhei, va avea loc Festivalul Chitarelor, în memoria celebrului folkist basarabean Iurie Sadovnic Orheianu. estivalul Chitarelor este un eveniment cultural-artistic, organizat în memoria marelui artist Iurie Sadovnic Orheianu, vârful de lance al muzicii folk. Manifestarea este organizată pe malul Nistrului, aproape de locul unde a copilărit ... Artiștii mari nu pot fi uitați! Vino la Festivalul Chitarelor – in memoriam Iurie Sadovnic The post Artiștii mari nu pot fi uitați! Vino la Festivalul Chitarelor – in memoriam Iurie Sadovnic appeared first on Politik.