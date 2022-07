VIDEO: ALERT: Tensiuni la granița Kosovo-Serbia. Vucic, susținut de Rusia, anunță represalii față de o pretinsă agresiune a kosovarilor

08:50

Sergey Brin a intentat divorțul în luna ianuarie a acestui an, invocând diferențe ireconciliabile între el și Nicole Shanahan. Acum, prietenii cuplului susțin că nevasta miliardarului a avut o aventură The post Elon Musk, aventură cu nevasta boss-ului Google, apoi „a îngenuncheat și l-a implorat pe Sergey Brin să îl ierte” first appeared on NEXTA.