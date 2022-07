Din cauza secetei, locuitorii din Vulcănești vor avea apă conform unui program 

15:50

La finalul sesiunii parlamentare, tinerii din corul din Vinița au interpretat imnul Ucrainei și cel al Europei în plenul parlamentului Republicii Moldova. La intrarea în sală, aceștia au fost aplaudați în picioare de parlamentarii moldoveni. „Îi privești pe tinerii ăștia frumoși, senini, și te întrebi…de ce? pentru ce acest război devastator?" Pace Ucrainei, cât mai […]