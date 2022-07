Moldova mai face un pas spre o liberalizare profundă a pieței de gaze – Parlamentul a adoptat un proiect care încurcă planurile Gazprom

09:10

Vibrația zilei este 9 și intuiția ne este far călăuzitor! Horoscop 27 iulie 2022 – LEU E o emancipare la voi, v-au crescut acțiunile pentru că a fost bine cotata munca voastră și s-au găsit beneficiari cărora să le vindeți produsele. Meritați și voi o vacanță după un an de muncă și vă alegeți o ... Zodiile care au, astăzi, mare noroc la bani – Horoscopul zilei de 27 iulie