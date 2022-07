NewsMaker offline. Înregistrăm împreună podcastul „2022” despre război și criza migranților 

15:30

O persoană a murit, cinci au fost rănite, două clădiri de locuințe au fost complet distruse, peste 20 au fost grav avariate. Acestea sunt rezultatele atacului rusesc cu rachete asupra Kramatorsk (regiunea Donețk) în această dimineață. Acest lucru a fost anunțat de șeful administrației regionale interimare Donețk, Pavel Kirilenko.