Elevii moldoveni au participat, în premieră, la Olimpiada Internațională de Lingvistică: cum au prezentat țara 

14:40

În urma bombardării orașului Nikolaev din Ucraina și-au pierdut viața cinci persoane, iar șapte au fost rănite. O informație în acest sens a fost comunicată de șeful administrației regionale Nikolaev, Vitalii Kim. Potrivit oficialului ucrainean, astăzi trupele ruse au lovit o stație de transport public. „12 persoane sunt la pământ. Ambulanțele s-au dus la față […] The post O stație de transport public din Nikolaev, bombardată: sunt morți și răniți FOTO appeared first on NewsMaker.