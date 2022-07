Stare de urgență în caz de dezastru declarată în New York, din cauza variolei maimuței

Statul american New York a declarat stare de urgență din cauza variolei maimuței. Decizia guvernatoarei Kathy Hochul vine în condițiile în care statul are, acum, peste 25% dintre cazurile înregistrate de infectare cu variola maimuței din Statele Unite. Prin starea de urgență în caz de dezastru, administrația statului american va încerca asigurarea de vaccinuri suplimentare … Articolul Stare de urgență în caz de dezastru declarată în New York, din cauza variolei maimuței apare prima dată în ZUGO.

