LIVE La Comrat se protestează împotriva creșterii prețurilor: „Jos Maia Sandu”

Un cetățean ucrainean, în vârstă de 33 de ani, refugiat în Republica Moldova, a murit după ce s-a infectat cu malarie tropică. Informația a fost confirmată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) pe 29 iulie. Inițial, informația a fost făcută publică de către fostul prim-ministru Ion Chicu, care a distribuit pe pagina sa de Facebook […]