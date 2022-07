FOTO Aglomerație de mașini și călători la vama Sculeni. Polițiștii de frontieră asigură că se lucrează la capacitate maximă 

13:00

România nu va abandona Republica Moldova și va găsi soluții, inclusiv pe subiectul securității energetice. O declarație în acest sens a fost făcută de președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul unor declarații alături de șefa statului moldovean. La rândul ei, Maia Sandu a spus că Moldova vrea să cumpere gaze din România și este important ca acest