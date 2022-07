Gazprom a oprit furnizarea de gaze către Letonia. În total, 12 țări UE au fost lipsite parțial sau complet de gazul rusesc

10:00

Pe 25 iulie 2022 au fost anunțate rezultatele pentru degustarea de primăvară în cadrul concursului Mundus Vini din Germania (categoria Băuturi Spirtoase – International Spirits Award). Unul dintre participanții din partea Moldovei în categoria Băuturi Spirtoase, Zernoff Vodka, a câștigat 2 medalii: o medalie de aur și una de argint. Așadar, pe lângă vinuri, se […]