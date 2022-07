Primăria Chișinău a aprobat desfășurarea târgurilor de caritate și de vechituri

14:20

Pe parcursul a trei zile, de vineri și până duminică, specialiștii „Apă-Canal Chișinău” au efectuat controale la circa 20 de agenți economici din municipiul Chișinău, care desfășoară diverse tipuri de activitate. În cazul a jumătate dintre ei s-a constat că deversează ape uzate cu concentrații de poluanți depășite, transmite IPN.... The post Agenți economici depistați că deversează ape uzate cu concentrații de poluanți depășite appeared first on Portal de știri.