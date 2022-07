Nemulțumiți de guvernare, mai mulți oameni au ieșit la protest la Orhei: „O să le cerem demisia cât o să ne țină plămânii”. Reacția PAS

21:20

În stațiunea ucraineană Koblevo, două persoane au fost aruncate în aer de o mină în timp ce înotau în mare. Șeful administrației regionale Nikolaev, Vitali Kim, a raportat despre incident pe 28 iulie. „Repet, dacă este interzis, atunci există motive. Două persoane au fost aruncate în aer de o mină din Koblevo în timp ce înotau sub