Vicepreședintele CEC: Buletinele de vot vor fi tipărite într-o singură limbă – limba română

15:40

În contextul reorganizării, prin absorbția Academiei de Administrare Publică, Universitatea de Stat din Moldova va propune din acest an cinci programe de masterat ale instituției absorbite, transmite IPN. Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg Balan, a precizat la o conferință de presă că Academia a lansat în luna mai procedura... The post USM propune cinci programe de master ale Academiei de Administrare Publică appeared first on Portal de știri.