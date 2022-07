Femeie ucisă în Italia de fiul de 15 ani, pentru că l-a părăsit pe tatăl aflat în închisoare

12:40

Agenția pentru Eficiență Energetică anunță finisarea Caravanei Moldova Eco Energetică lansată la data de 27.07.2022 în cadrul proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova ... Post-ul Municipiul Chișinău – ultima destinație a Caravanei Moldova Eco Energetică apare prima dată în Unica.md.