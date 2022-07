SUA va elibera permisele de muncă pentru ucraineni în doar câteva săptămâni. Până acum, dura și 10 luni să obțină drept de angajare

09:10

Numărul alarmelor false cu bombe a crescut în ultimele 3 luni ale acestui an, doar de la începutul lunii iulie fiind înregistrate 126 de apeluri. Populația este îngrijorată și are sentimente de nesiguranță atunci când au loc evacuări pentru controlul antiterorist efectuat de forțele de poliție. Totodată, costurile generate de... The post Peste 120 de alarme false cu bombă, de la începutul lunii iulie. MAI propune pedepse cu închisoarea de până la 12 ani