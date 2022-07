Ministrul de Externe de la Chișinău: România rămâne a fi cel mai important susținător al R. Moldova

21:30

Radio Chișinău, în colaborare cu Federația Tinerilor Basarabeni, informează viitorii elevi și studenți care vor să își facă studiile în România despre modalitățile și pașii pe care trebuie sa-i întreprindă pentru a obține VIZA de STUDII, în baza căreia, ulterior, se va obține PERMISUL de ȘEDERE pe bază de studii. Din moment ce ai fost admis la studii preuniversitare sau universitare în România, va trebui să iei în considerare mai multe situații. Acțiunile ce trebuie să le întreprinzi depind de doi factori: cetățenia pe care o are etnicul român admis; dacă etnicul român a mai studiat sau NU în România. În urma combinării celor 2 factori, rezultă următoarele situații: când etnicul român este admis pentru PRIMA DATĂ la studii în România: și are doar pașaport biometric moldovenesc (NU are cetățenie românească), atunci trebuie să obțină VIZĂ de STUDII, în baza căreia, ulterior, se va obține PERMIS de ȘEDERE pe bază de studii. Etnicul român admis la studii PREUNIVERSITARE (liceu/colegiu/școală profesională) poate să aplice pentru obținerea vizei începând cu ziua în care se afișează rezultatele finale ale procesului de admitere; Etnicul român admis la studii UNIVERSITARE (licență/master/doctorat) poate să depună setul de documente pentru obținerea vizei începând cu ziua în care a intrat în posesia Aprobării de Școlarizare. și are DUBLĂ cetățenie (are un act sau mai multe dintre următoarele: CERTIFICAT de CETĂȚENIE ROMÂNESC, CERTIFICAT de NAȘTERE ROMÂNESC, PAȘAPORT ROMÂNESC cu domiciliul în R. Moldova), NU trebuie să obțină viză. Pentru etnicii români, veniți la studii în România, va rămâne la discreția lor dacă: 1) doresc să obțină certificatul de naștere românesc, pașaportul românesc, buletinul provizoriu, fiind în posesia certificatului de cetățenie românesc; 2) doresc să obțină pașaportul românesc, buletinul provizoriu, fiind în posesia certificatului de naștere românesc; 3) buletinul provizoriu, fiind în posesia pașaportului românesc. când etnicul român este admis pentru a 2-a, a 3-a sau a 4-a oară la studii în România: și are DOAR pașaport biometric moldovenesc (NU are cetățenie românească), atunci are posibilitatea prelungirii permisului de ședere actual. Prelungirea permisului de ședere se poate realiza DOAR în cazul în care etnicul român reușește să adune toate actele necesare și să depună dosarul până la expirarea actualului permis de ședere. În caz că nu reușește să depună dosarul pentru prelungirea actualului permis de ședere, atunci va fi necesară o nouă viză de studii, în baza căreia va obține un nou permis de ședere. și a reușit pe parcurs să obțină cetățenie românească (are un act sau mai multe dintre următoarele: CERTIFICAT de CETĂȚENIE ROMÂNESC, CERTIFICAT de NAȘTERE ROMÂNESC, PAȘAPORT ROMÂNESC cu domiciliul în R. Moldova), NU mai prelungește permisul de ședere și nici de o nouă viză NU mai are nevoie. Articolul Ce trebuie să știe elevii și studenții care urmează să își facă studiile în România apare prima dată în InfoPrut.